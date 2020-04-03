В Украине ужесточают карантин: что теперь запрещено делать

Правительство утвердило новые правила поведения во время карантина из-за коронавируса
Карантин в Украине из-за коронавируса усиливают еще больше. Чтобы инфекция не распространялась так быстро правительство утвердило ряд новых мер, которых необходимо придерживаться. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Новые правила карантина такие:
"Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более, чем двум лицам, за исключением лиц, которые сопровождают детей", - отметил глава Кабмина.
Полный перечень запретов и ограничений правительство в ближайшее время опубликует на своем официальном сайте.
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