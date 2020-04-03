В Україні посилюють карантин: що тепер заборонено робити

Карантин в Україні через коронавірус підсилюють ще більше. Щоб інфекція не розповсюджувлася так швидко уряд затвердив низку нових заходів, яких необхідно дотримуватися. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Після довгого обговорення уряд затвердив список додаткових обмежень. Рішення Кабінету міністрів України найближчим часом буде офіційно опубліковано", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Нові правила карантину такі:

Заборонено переміщення групою більше двох осіб без урахування дітей;

Продовжено карантин для школярів, студентів, а також пенсіонерів;

Скоротиться кількість функціонуючих пунктів пропуску на кордонах України до 21;

Вводиться обов'язкова обсервація громадян, які перебувають в країну, терміном на 14 днів.

Не знаходитися на вулиці без документів.

Заборона ходіння в парки і спортивні майданчики.

Не можна бути в громадському місці без маски.

"Ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватися по вулицях більше, ніж двом особам, за виключенням осіб, які супроводжують дітей", - зазначив голова Кабміну.

Повний перелік заборон і обмежень уряд найближчим часом опублікує на своєму офіційному сайті.

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