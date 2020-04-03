В Україні посилюють карантин: що тепер заборонено робити

Уряд затвердив нові правила поведінки під час карантину через коронавірус
Карантин в Україні через коронавірус підсилюють ще більше. Щоб інфекція не розповсюджувлася так швидко уряд затвердив низку нових заходів, яких необхідно дотримуватися. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Після довгого обговорення уряд затвердив список додаткових обмежень. Рішення Кабінету міністрів України найближчим часом буде офіційно опубліковано", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Нові правила карантину такі:
"Ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватися по вулицях більше, ніж двом особам, за виключенням осіб, які супроводжують дітей", - зазначив голова Кабміну.
Повний перелік заборон і обмежень уряд найближчим часом опублікує на своєму офіційному сайті.
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