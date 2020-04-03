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Карантин в Украине: готовятся новые жесткие ограничения

STYLERКоронавирус    03.04.2020 - 09:12
Карантин в Украине: готовятся новые жесткие ограничения
Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине из-за коронавируса собираются ужесточить еще больше

Карантин из-за коронавируса в Украине собираются ужесточить еще больше. В правительстве готовят еще более жесткие ограничения для граждан, чтобы не допустить еще более серьезного распространения инфекции. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в программе "Право на владу".

По словам Степанова, людям запретят передвигаться на улице по двое, даже с ребенком.

"Для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценариев, нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться эти меры, которые приняло правительство, и когда это постановление будет обнародовано. Они будут касаться ограничения по времени передвижения людей на улице, будут закрыты все спортивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь", - рассказал Степанов.

Глава Минздрава отметил, что такие меры нужны, чтобы не допустить развития итальянского и испанского сценариев.

"Это необходимо ввести. Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", —сказал Степанов.

Напомним, что карантин из-за коронавируса введен в стране 12 марта до 24 апреля.

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