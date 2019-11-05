В Украине уволят почти 20 тыс. людей: кого коснется сокращение

В Украине уволят 18449 чиновников, чтобы уменьшить расходы на финансирование государственных служащих, как того требует президент Владимир Зеленский. По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, такие кадровые решения помогут повысить эффективность работы госорганов. Процесс уже запущен и продлится весь ноябрь.

Что же будет с уволенными госслужащими? По словам члена правительства, им выплатят компенсацию (в том числе, за неиспользованный отпуск), а также помогут найти новую работу "даже до момента увольнения".

"Каждого будет сопровождать карьерный советник, который составит индивидуальный план трудоустройства", - рассказал Дубилет.

В Украине уволят почти 20 тыс. людей (иллюстративное фото / УНИАН)

"Поиск работы, проведение профессионального обучения, а также подготовка лиц к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций - бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций и тому подобное. Для этого все сотрудники будут приглашены пройти профилирования", - добавил министр.

Правда, смогут ли все уволенные чиновники трудоустроится, - большой вопрос, считают специалисты. Ведь в Кабинете министров не озвучивают так называемые параметры сокращения - возраст, опыт и тому подобное.

В Украине уволят 18449 чиновников (иллюстративное фото / УНИАН)