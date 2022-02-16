В Украине увеличились цены на мясо: что подорожало больше всего

В Украине розничные цены на охлажденную свинину в январе 2022 года были в среднем на 7,7% выше, чем год назад. Отмечается, что стоимость всех видов мяса заметно выросла.

По словам экспертов, подорожание свинины значительно уступает повышению цен на другие виды мяса за аналогичный период.

Средняя потребительская цена килограмма говядины в январе составила 195,6 грн/кг, что почти на 31% дороже, чем в январе 2021-го. А куриная тушка выросла в цене на 28% (до 73,5 грн/кг), а куриное филе - на 30,5% (до 122,65 грн/кг).

В Украине выросли цены на мясо (freepik)

Эксперты отмечают, что средняя январская цена свиной корейки и стейка поднялась до 151 и 164 грн/кг соответственно. Тазобедренная часть и ошеек прибавили около 3,5% по сравнению с прошлогодней отметкой. Их цена в первый месяц 2022-го составила 116,5 и 147,9 грн/кг соответственно.

Почему выросли цены

Как рассказали аналитики, цены на свинину повысились в результате глобальных инфляционных процессов и удорожания живца в начале 2022 года.

Кроме того, цена закупки живых животных в январе 2022 года была в среднем на уровне 47 грн/кг.

Также такой уровень не покрывает стремительного подорожания энергоносителей и дальнейшего роста стоимости кормовых ингредиентов. Поэтому производители свинины продолжают работать на грани рентабельности или даже в убыток.