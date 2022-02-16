В Україні збільшились ціни на м'ясо: що подорожчало найбільше

В Україні роздрібні ціни на охолоджену свинину у січні 2022 року були в середньому на 7,7% вище, ніж рік тому. Зазначається, що вартість усіх видів м'яса помітно зросла.

За словами експертів, подорожчання свинини значно поступається підвищенню цін на інші види м'яса за аналогічний період.

Середня споживча ціна кілограма яловичини в січні склала 195,6 грн/кг, що майже на 31% дорожче, ніж у січні 2021-го. А куряча тушка зросла в ціні на 28% (до 73,5 грн/кг), а куряче філе - на 30,5% (до 122,65 грн/кг).

В Україні зросли ціни на м'ясо (freepik)

Експерти зазначають, що середня січнева ціна свинячої корейки та стейка піднялася до 151 і 164 грн/кг відповідно. Тазостегнова частина та ошийок додали близько 3,5% в порівнянні з торішньою відміткою. Їх ціна в перший місяць 2022-го склала 116,5 і 147,9 грн/кг відповідно.

Чому зросли ціни

Як розповіли аналітики, ціни на свинину підвищилися в результаті глобальних інфляційних процесів і подорожчання живця на початку 2022 року.

Окрім того, ціна закупівлі живих тварин в січні 2022 року була в середньому на рівні 47 грн/кг.

Також такий рівень не покриває стрімкого подорожчання енергоносіїв і подальшого зростання вартості кормових інгредієнтів.Тому виробники свинини продовжують працювати на межі рентабельності або навіть у збиток.