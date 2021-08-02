В Украине увеличатся пенсии: кому повезет с надбавками

Минсоцполитики обещало повышение пенсий некоторым категориям украинцев. В последний месяц лета 2021 года должны произойти эти изменения.

Об этом сообщают на сайте Минсоцполитики.

Так, в августе индексацию пенсий в Украине повторять не будут. Ведь в этом году ее проводили уже дважды. Пенсию в результате увеличили для почти 8,9 млн украинцев.

В частности, следующая индексация запланирована на март 2022 года

У кого вырастет пенсия

Более 400 тысяч военных пенсионеров получат надбавки за июль. Их выплаты вырастут на 45%. Дополнительные выплаты они должны были получить с 1 июля, но Минсоцполитики перенесло их на месяц.

Кроме того, надбавку в размере 2 тысяч гривен получат те военные пенсионеры, которым пенсия была назначена до 1 марта 2018 года.

Также в течение текущего года планируют ввести доплаты для группы пенсионеров разного возраста. Однако, в августе таких не будет.

Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет будут получать адресные выплаты в размере 400 грн с 1 октября.

Средний размер пенсий в Украине

Как свидетельствуют данные Пенсионного фонда, выплаты украинских пенсионеров распределяют по виду и размеру: