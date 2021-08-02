В Україні збільшаться пенсії: кому пощастить з надбавками
Мінсоцполітики обіцяло підвищення пенсій деяким категоріям українців. В останній місяць літа 2021 року повинні відбутися ці зміни.
Про це повідомляють на сайті Мінсоцполітики.
Так, у серпні індексацію пенсій в Україні повторювати не будуть. Адже у цьому році її проводили уже двічі. Пенсію в результаті збільшили для майже 8,9 млн українців.
Зокрема, наступна індексація запланована на березень 2022 року
У кого зросте пенсія
Понад 400 тисяч військових пенсіонерів отримають надбавки за липень. Також їх виплати виростуть на 45%. Додаткові виплати вони повинні були отримати з 1 липня, але Мінсоцполітики перенесло їх на місяць.
Окрім того, надбавку в розмірі 2 тисяч гривень отримають ті військові пенсіонери, яким пенсія була призначена до 1 березня 2018 року.
Також протягом поточного року планують ввести доплати для групи пенсіонерів різного віку. Однак, в серпні таких не буде.
Пенсіонери у віці від 75 до 80 років отримуватимуть адресні виплати в розмірі 400 грн з 1 жовтня.
Середній розмір пенсій в Україні
Як свідчать дані Пенсійного фонду, виплати українських пенсіонерів розподіляють за видом і розміром:
- Пенсії за віком - 8 316 443 чол., середня пенсія - 3 770,23 грн;
- По інвалідності - 1 367 192 чол., середня пенсія - 2 825,32 гривні;
- У зв'язку з втратою годувальника - 530 902 чол., середня пенсія - 3 227,83 грн;
- За вислугою років - 212 345 чол., середня пенсія - 3 403,48 грн;
- Соціальні пенсії - 71 924 чол., середня пенсія - 1 785,49 гривні;
- Довічне грошове утримання суддів - 3556 чол., середня пенсія - 77 387,20 гривні;
- Пенсії військовослужбовців - 550 487 чол., середня пенсія - 5 650,26 гривні.
Раніше ми повідомляли, що у Кабміні дали відповідь, яка пенсія "світить" українцям без стажу.
Відзначимо, що в Україні середня пенсія за квартал зросла на 54 гривні, при цьому пенсіонерів стало менше на 85 тисяч.