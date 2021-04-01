В Україні збільшать прожитковий мінімум: у Мінсоцполітики назвали пріоритетні групи

В Україні визначатимуть показник прожиткового мінімуму за новим механізмом, позаяк офіційні та реальні "мінімалки" відрізняються вдвічі.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу " Україна 24 "

Чиновник розповіла, як відомство рахує реальний прожитковий мінімум за продуктовими наборами.

Оскільки офіційні та реальні цифри різняться, міністерство запропонувало нову методологію підрахунку, вивчивши міжнародний досвід.

"Для доплат, підвищень, надбавок застосовувати не прожитковий мінімум, а базові величини, які відповідатимуть офіційним розрахункам. А пенсія, мінімальна зарплата, допомоги, які є основним джерелом існування людини, мають відповідати реальному прожитковому мінімуму", - пояснила Лазебна.

Також міністр розповіла, для кого реальний прожитковий мінімум є важливим для розрахунку виплат, і хто в пріоритеті у дорожній карті. Це:

пенсіонери, сім'ї з дітьми, люди з інвалідністю з дитинства і діти-інваліди, люди, які не мають права на пенсію.

"У цих чотирьох групах треба, щоб прожитковий мінімум відповідав реальному. Одразу ми це все не зможемо, але за три роки можна зробити", - запевнила чиновник.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики розробило дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини. Новий механізм передбачає прискорене підвищення прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів: