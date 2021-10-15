В Украине утвердили условия поступления в вузы в 2022 году: что должны знать абитуриенты

Как состоится вступительная кампания в 2022 году

Так, регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года. Прием документов от поступающих начнется 14 июля и закончится 16 июля для тех абитуриентов, которые поступают на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов. А вот 22 июля закончится для лиц, поступающих по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены будут проводиться в несколько этапов с 1 по 13 июля включительно. Однако с 14 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии экзаменов или творческих конкурсов для поступающих на контракт.

Рейтинговые списки абитуриентов на бюджет, которые будут поступать на основе ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, опубликуют не позднее 27 июля.

Когда нужно подать оригиналы документов

Абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа, а на контракт - до 30 сентября.

"Для конкурсного отбора абитуриентов, которые поступают в вузы на бакалавриат после 11 класса будут учитываться баллы сертификатов ВНО (результаты вступительных экзаменов, творческих конкурсов) по трем конкурсным предметам, младшего бакалавра (после колледжа) – за двумя конкурсными предметами", — говорится в сообщении.