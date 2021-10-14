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Осенние каникулы в школах могут продлить до месяца: в Минздраве сделали заявление

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Четверг 14 октября 2021 18:09
Осенние каникулы в школах могут продлить до месяца: в Минздраве сделали заявление Фото: в Минздраве хотят продлить школьные каникулы осенью в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Школьные осенние каникулы 2021 в Украине намерены продлить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом 14 октября заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

По словам заместителя главы Минздрава, ведомство вместе с министерством образования и науки могут принять соответствующее решение, и каникулы, которые в ряде регионов уже перенесли на неделю раньше традиционной даты 25 октября, будут продлены до 3-4 недель.

"Скорее всего они будут немножко продолжены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3-4 недели", - рассказал Кузин.

Он также обратил внимание на заболеваемость COVID-19 среди детей, и увеличение поступления в больницы маленьких пациентов.

Так, на стационарном лечении находится 607 детей, у которых диагностирована коронавирусная болезнь, что составляет 21% от количества коек для пациентов с COVID-19, выделенных на педиатрическом направлении.

"Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным и он закрывается на "условный "карантин", - подчеркнул Кузин.

Напомним, ранее в НАН Украины обратили внимание, что в стране заболеваемость коронавирусом среди детей стала самой высокой за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации "приближается к абсолютным максимумам".

Как сообщалось, перед этим Минздрав на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом направил письма в учебные заведения с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября. В то же время школы должны самостоятельно определить дату.

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Министерство здравоохранения Украины
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