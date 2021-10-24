В Украине утвердили профессиональные стандарты воспитателя и директора садика: перечень
В Украине разработали и утвердили профессиональные стандарты воспитателя и руководителя садика. В соответствии с приказами № 620-21 и № 755-21, руководитель садика подчиняется учредителю или уполномоченному им органу.
Об этом сообщило Министерство образования и науки.
Каковы стандарты руководителя садика
Так, директор, возглавляющий учреждение дошкольного образования, должен осуществлять непосредственное руководство им.
Директор садика должен:
- Не иметь судимости или преступлений в отношении детей;
- Должен иметь диплом магистра по специальности "Образование"/"Педагогика";
- Должен иметь медицинскую книжку с результатами прохождения обязательных медицинских осмотров.
Кроме того, если руководитель впервые назначен на должность, то он должен пройти повышение квалификации в течение первых двух лет работы.
Основные функции руководителя садика:
- Организовать здоровую, безопасную, развивающую и инклюзивную среду;
- Надлежащим образом управлять учебным заведением;
- Непрерывное личностное и профессиональное развитие;
- Лидерство и партнерское взаимодействие;
- Стратегическое управление и развитие садика.
Каковы стандарты воспитателя
Важно, что работа воспитателя связана с повышенным уровнем психофизиологической и эмоциональной нагрузки.
Какие воспитатели могут работать в садике:
- Имеют высшее образование (степень младшего специалиста, бакалавра или магистра) по специальности "Дошкольное образование" или высшее/профессиональное высшее образование по специальности "Образование"/"Педагогика";
- Которые имеют моральные качества и позволяют выполнять профессиональные обязанности;
- Имеют медицинскую книжку о прохождении обязательных медицинских осмотров;
- Имеют справку о прохождении предварительного (проводится перед началом деятельности) или периодического (проводится один раз в 5 лет) психиатрического осмотра.
В общем основная цель воспитатель - это организация обучения, воспитания и развития воспитанников во время получения ими дошкольного образования путем формирования ключевых компетентностей.
Документ предусматривает обязательное повышение квалификации воспитателей дошкольного образования не реже одного раза в 5 лет общим объемом не менее 120 часов на 5 лет.
Трудовые функции воспитателя:
- Организация, обеспечение и реализация образовательного процесса.
- Участие в создании, поддержке и развитии здоровой, безопасной и развивающей среды.
- Профессиональное развитие и самосовершенствование.
- Партнерское взаимодействие с участниками образовательного процесса.
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