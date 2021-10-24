В Україні затвердили професійні стандарти вихователя та директора садочку: перелік
В Україні розробили й затвердили професійні стандарти вихователя та керівника садочку. Відповідно до наказів № 620-21 та № 755-21, керівник садочку підпорядковується засновнику або уповноваженому ним органу.
Про це повідомило Міністерство освіти й науки.
Які стандарти керівника садочку
Так, директор, який очолює заклад дошкільної освіти, має здійснювати безпосереднє керівництво ним.
Директор садочку повинен:
- Не мати судимості чи злочинів щодо дітей;
- Повинен мати диплом магістра за спеціальністю "Освіта"/"Педагогіка";
- Повинен мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових медичних оглядів.
Окрім того, якщо керівник вперше призначений на посаду, то він має пройти підвищення кваліфікації протягом перших двох років роботи.
Основні функції керівника садочку:
- Організувати здорове, безпечне, розвивальне та інклюзивне середовище;
- Належним чином керувати навчальним закладом;
- Безперервний особистісний та професійний розвиток;
- Лідерство та партнерська взаємодія;
- Стратегічне управління та розвиток садочку.
Які стандарти вихователя
Важливо, що робота вихователя пов'язана з підвищеним рівнем психофізіологічного та емоційного навантаження.
Які вихователі можуть працювати в садочку:
- Мають вищу освіту (ступінь молодшого спеціаліста, бакалавра чи магістра) за спеціальністю "Дошкільна освіта" або вища/фахова передвища освіта за спеціальністю "Освіта"/"Педагогіка";
- Які мають моральні якості та дозволяють виконувати професійні обов’язки;
- Мають медичну книжку про проходження обов’язкових медичних оглядів;
- Мають довідку про проходження попереднього (проводиться перед початком діяльності) чи періодичного (проводиться один раз на 5 років) психіатричного огляду.
В загальному основна мета вихователь - це організація навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти шляхом формування ключових компетентностей.
Документ передбачає обов’язкове підвищення кваліфікації вихователів дошкільної освіти не рідше одного разу на 5 років загальним обсягом не менше 120 годин на 5 років.
Трудові функції вихователя:
- Організація, забезпечення та реалізація освітнього процесу.
- Участь у створенні, підтримці та розвитку здорового, безпечного та розвивального середовища.
- Професійний розвиток та самовдосконалення.
- Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу.
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