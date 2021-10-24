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В Україні затвердили професійні стандарти вихователя та директора садочку: перелік

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Неділя 24 жовтня 2021 08:05
В Україні затвердили професійні стандарти вихователя та директора садочку: перелік МОН затвердило стандарти для вихователя та директора садочку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні розробили й затвердили професійні стандарти вихователя та керівника садочку. Відповідно до наказів № 620-21 та № 755-21, керівник садочку підпорядковується засновнику або уповноваженому ним органу.

Про це повідомило Міністерство освіти й науки.

Які стандарти керівника садочку

Так, директор, який очолює заклад дошкільної освіти, має здійснювати безпосереднє керівництво ним.

Директор садочку повинен:

  • Не мати судимості чи злочинів щодо дітей;
  • Повинен мати диплом магістра за спеціальністю "Освіта"/"Педагогіка";
  • Повинен мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових медичних оглядів.

Окрім того, якщо керівник вперше призначений на посаду, то він має пройти підвищення кваліфікації протягом перших двох років роботи.

Основні функції керівника садочку:

  • Організувати здорове, безпечне, розвивальне та інклюзивне середовище;
  • Належним чином керувати навчальним закладом;
  • Безперервний особистісний та професійний розвиток;
  • Лідерство та партнерська взаємодія;
  • Стратегічне управління та розвиток садочку.

Які стандарти вихователя

Важливо, що робота вихователя пов'язана з підвищеним рівнем психофізіологічного та емоційного навантаження.

Які вихователі можуть працювати в садочку:

  • Мають вищу освіту (ступінь молодшого спеціаліста, бакалавра чи магістра) за спеціальністю "Дошкільна освіта" або вища/фахова передвища освіта за спеціальністю "Освіта"/"Педагогіка";
  • Які мають моральні якості та дозволяють виконувати професійні обов’язки;
  • Мають медичну книжку про проходження обов’язкових медичних оглядів;
  • Мають довідку про проходження попереднього (проводиться перед початком діяльності) чи періодичного (проводиться один раз на 5 років) психіатричного огляду.

В загальному основна мета вихователь - це організація навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти шляхом формування ключових компетентностей.

Документ передбачає обов’язкове підвищення кваліфікації вихователів дошкільної освіти не рідше одного разу на 5 років загальним обсягом не менше 120 годин на 5 років.

Трудові функції вихователя:

  • Організація, забезпечення та реалізація освітнього процесу.
  • Участь у створенні, підтримці та розвитку здорового, безпечного та розвивального середовища.
  • Професійний розвиток та самовдосконалення.
  • Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу.

Раніше ми повідомляли, що МОН рекомендує піти на канікули з понеділка.

Також ми писали, що під Києвом вихователі дитсадку під час прогулянки загубили хлопчика.

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