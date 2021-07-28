В Украине усилится жара: синоптики предупредили об опасности

"28-29 июля в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По данным Наталки Диденко, несмотря на высокую температуру - от +29 до +34 градусов, а на западе +26+31, почти по всей стране завтра возможны дожди и грозы.

"Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на западе вечером как раз будет преобладать сухая погода - дождливый фронт сдвинется". - прогнозирует синоптик.

В Укргидрометцентре на картах показали, что жарче всего будет завтра на юге, +30+35 градусов. Дожди возможны почти везде, кроме Одесской области и Крыма.

Скрин: Погода в Украине 29 июля (meteo.gov.ua)

Когда температура снизится?

"До конца недели и в начале следующего жаркая погода будет доминировать. Ощутимое снижение температуры воздуха придет к нам во вторник, 3-го августа", - прогнозирует Диденко.

Какая погода будет в Киеве

По словам синоптика, в четверг в Киеве будет еще жарко - около +30 градусов. И жара продлится до начала следующей недели. А уже во вторник, 3 августа, станет ощутимо свежее.

29 июля в столице также вероятны кратковременные и с грозами, скорее всего вечером.