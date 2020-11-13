В Украине упростили оформление пенсий: что изменилось

В Украине утвердили новый порядок оформления пенсионных выплат. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров. Пенсионерам теперь достаточно будет обратиться только в Пенсионный фонд, чтобы запустить процесс начисления выплат.

Ранее украинцам необходимо было обратиться в Пенсионный фонд, сходить в банк, открыть специальный счет, а потом предоставить его для начисления пенсии. Теперь достаточно будет обратиться с заявлением в ПФУ. Об этом говорится в документе КМУ.

"Правительство поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий. Отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк. Будет работать политика единого обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, а дальше по обращению самого Фонда или других органов социальной защиты будет открыт соответствующий счет в банке", - дал объяснение премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пенсионные фонды теперь получат право самостоятельно передавать данные для открытия новых пенсионных счетов и это значительно упростит оформление выплат и избавит пенсионеров от хождения по инстанциям. Особенно это нововведение необходимо в период пандемии COVID-19, чтобы уменьшить количество посещений учреждений гражданами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в декабре ожидается перерасчет пенсий и стало известно, как изменится доплата за стаж.

А также рассказывали о том, что некоторых пенсионеров оставят без дополнительных выплат.