В Україні спростили оформлення пенсій: що змінилося

В Україні затвердили новий порядок оформлення пенсійних виплат. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів. Пенсіонерам тепер достатньо буде звернутися тільки до Пенсійного фонду, щоб запустити процес нарахування виплат.

Раніше українцям необхідно було звернутися в Пенсійний фонд, сходити в банк, відкрити спеціальний рахунок, а потім надати його для нарахування пенсії. Тепер достатньо буде звернутися із заявою до ПФУ. Про це йдеться в документе КМУ.

"Уряд підтримав рішення про введення політики "єдиного поводження" у питанні призначення пенсій. Відтепер не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, потім в банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк. Буде працювати політика єдиного обігу, коли людина просто звертається в Пенсійний фонд, а далі за зверненням самого Фонду або інших органів соціального захисту буде відкрито відповідний рахунок у банку", - дав пояснення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Пенсійні фонди тепер отримають право самостійно передавати дані для відкриття нових пенсійних рахунків і це значно спростить оформлення виплат і позбавить пенсіонерів від ходіння по інстанціях. Особливо це нововведення необхідно в період пандемії COVID-19, щоб зменшити кількість відвідувань установ громадянами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в грудні очікується перерахунок пенсій і стало відомо, як зміниться доплата за стаж.

А також розповідали про те, що деяких пенсіонерів залишать без додаткових виплат.