В Украине упала цена на популярный фрукт: за сколько можно его купить

Почему дешевеют яблоки

Основной причиной понижательной ценовой тенденции, производители называют практически полное отсутствие спроса на яблоко летних сортов урожая 2022 года.

Так, только сначала текущей недели яблоки нового урожая снизились в цене в среднем на 31%. Закупают фрукты у фермеров по цене 7-10 гривен за килограмм.

Большинство оптовых компаний и розничных сетей еще продолжают продавать прошлогодние яблоки, в частности польского производства.

Производители говорят, что на сегодняшний день спрос на яблоки текущего урожая практически полностью отсутствует как на внутреннем рынке, так и со стороны экспортных компаний.

При этом урожай яблок в Украине в текущем году оценивается на достаточно высоком уровне. Но продать свою продукцию по приемлемым ценам у украинских садоводов очень мало шансов.

В этом году цена на яблоки нового урожая на 33% меньше, чем в прошлом.

Эксперты предполагают, что если не будут спроса - цена будет дальше снижаться.