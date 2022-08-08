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В Україні впала ціна на популярний фрукт: за скільки можна його купити

Фото: в Україні подешевшали яблука (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні За останній час подешевшали яблука. Йдеться про фрукти нового врожаю.

Про цю тенденцію повідомляють аналітики EastFruit.

Чому дешевшають яблука

Основною причиною знижувальної цінової тенденції, виробники називають практично повна відсутність попиту на яблуко літніх сортів врожаю 2022 року.

Так, тільки спочатку поточного тижня яблука нового врожаю знизилися в ціні в середньому на 31%. Закуповують фрукти у фермерів за ціною 7-10 гривень за кілограм.

Більшість оптових компаній і роздрібних мереж ще продовжують продавати торішні яблука, зокрема польського виробництва.

Виробники кажуть, що на сьогоднішній день попит на яблука поточного врожаю практично повністю відсутній як на внутрішньому ринку, так і з боку експортних компаній.

При цьому урожай яблук в Україні в поточному році оцінюється на досить високому рівні. Але продати свою продукцію за прийнятними цінами в українських садівників дуже мало шансів.

Цього року ціна на яблука нового врожаю на 33% менша, ніж торік.

Експерти припускають, що якщо не будуть попиту - ціна буде далі знижуватися.

Як ми раніше писали, вчені розповіли, скільки овочів і фруктів насправді потрібно з'їдати в день.

Додамо також, перед цим ми писали, які овочі і фрукти можна консервувати, сушити і заморожувати в серпні, роблячи запаси на зиму.

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