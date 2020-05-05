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В Украине участились бессимптомные случаи заболевания COVID-19

STYLERКоронавирус    05.05.2020 - 16:52
В Украине участились бессимптомные случаи заболевания COVID-19
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус поражает украинцев, и у них нет никаких симптомов заболевания

Коронавирус в Украине поразил уже 12 697 украинцев. Несмотря на то, что в понедельник, 4 мая, был зафиксирован рекордно низкий процент людей, которые заболели на СOVID-19, в стране участились бессимптомные случаи заболевания.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса заявил, что из-за роста бессимптомных случаев необходимо придерживаться ограничительных мероприятий и в дальнейшем.

На совещании также рассказали о том, что в Одесской области произошла вспышка СOVID-19, и теперь она снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных.

Министр здравоохранения Максим Степанов также рассказал, что уже приняты меры, которые должны решить скандал с онкобольными детьми в "Охматдете", где всех заставляли покупать ПЦР-тесты на коронавирус.

По его словам, разработаны алгоритмы, и теперь детей из всех регионов, которые будут ехать в "Охматдет" и Института рака, будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда.

Напомним, что в Одессе на майские праздники люди грубо нарушили карантин. Люди массово вышли на улицу вместе со своими детьми. При этом дистанцию никто не соблюдал, и были открыты места общественного питания.

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