В Україні почастішали безсимптомні випадки захворювання COVID-19

Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус вражає українців, і у них немає ніяких симптомів захворювання

Коронавірус в Україні вразив вже 12 697 українців. Всупереч тому, що в понеділок, 4 травня, був зафіксований рекордно низький відсоток людей, які захворіли на СOVID-19, у країні почастішали безсимптомні випадки захворювання.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу заявив, що через зростання безсимптомних випадків необхідно дотримуватися обмежувальних заходів і надалі.

На нараді також розповіли про те, що в Одеській області стався спалах СOVID-19, і тепер вона знову перебуває серед лідерів за кількістю нових інфікованих.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також розповів, що вже прийняті заходи, які повинні вирішити скандал з онкохворими дітьми в "Охматдиті", де всіх примушували купувати ПЛР-тести на коронавірус.

За його словами, розроблені алгоритми, і тепер дітей з усіх регіонів, які будуть їхати в "Охматдит" та Інститут раку, будуть тестувати на СOVID-19 за три дні до виїзду.

Нагадаємо, що в Одесі на травневі свята люди грубо порушили карантин. Люди масово вийшли на вулицю разом зі своїми дітьми. При цьому дистанцію ніхто не дотримувався, і були відкриті місця громадського харчування.