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В Одессе про карантин не слышали: появилось видео с майских праздников

STYLERЖизнь    04.05.2020 - 08:49
В Одессе про карантин не слышали: появилось видео с майских праздников
В Одессе люди не соблюдают карантин (коллаж РБК-Украина)

В Одессе на майские праздники люди грубо нарушают карантин

Карантин из-за коронавируса в Украине введен с 12 марта по 11 мая. Правительство обещает ослабить карантинные меры в стране уже с 12 мая, если заболеваемость COVID-19 будет уменьшаться. Перед майскими праздниками МОЗ просило украинцев соблюдать основные правила и оставаться дома, но в Одессе люди проигнорировали эти просьбы.

Так, в сети появилось видео, на котором можно увидеть курортный район города - Аркадию. Судя по видеоролику, о карантине здесь не слышали. На улицах масса людей, дистанцию никто не соблюдает. Работают места общественного питания, играют дети.

В ролике можно увидеть, как люди идут со стаканчиками кофе, хотя во время карантина этот напиток на вынос запретили.

В Одессе не соблюдают карантин (YouTube)

Напомним, самая высокая динамика заболеваемости зафиксирована в Одесской области, где за сутки коронавирус подтвердился у 80 человек. Лидером по числу заболевших за все время эпидемии в стране остается Черновицкая область - 1818 случаев.

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что украинской системе здравоохранения удалось избежать худшего сценария развития эпидемии коронавируса. Благодаря введенному карантину в стране нет серьезных вспышек инфекции.

На протяжении 17 дней количество новых заболевших не превышает 600 человек, и в случае дальнейшего соблюдения ограничений эпидемия вскоре пойдет на спад.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал о правилах работы магазинов после карантина.

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