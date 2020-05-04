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В Украине разгорается скандал: онкобольных детей заставляют покупать тесты на COVID-19

STYLERКоронавирус    04.05.2020 - 20:12
В Украине разгорается скандал: онкобольных детей заставляют покупать тесты на COVID-19
Тесты на коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Онкобольных детей заставляют проходить тесты на COVID-19 за свой счет

Тесты на коронавирус для онкобольных детей в клинике "Охматдет" сделали платными. Об этом сообщает благотворительный фонд "Таблеточки", к которому обратились родители больных детей с просьбой оплатить ПЦР-тесты.

Дело в том, что онкобольных детей не принимают в больницу, пока они не пройдут тест на COVID-19. А им необходимо делать химиотерапию, лучевую терапию, хирургической операции, МРТ.

При этом стоимость такого теста в Украине сейчас составляет около 2,5 тысячи гривен на одного человека.

Одна мать онкобольного ребенка заявила, что она согласна, что больница приняла решения проверять всех на коронавирус, кто ложиться к ним. Но ее сыну необходимо ложиться на капельницы каждые 14 дней. И в таком случае в месяц только на ПЦР-тесты для себя и сына ей необходимо потратить 10 тысяч гривен. Об этом сообщает "Украинская правда".

В руководстве НИР и НДСБ "Охматдет" не смогли предоставить приказы, устанавливающие соответствующее требование о сдаче теста.

Директор фонда по работе с подопечными и семьями Юлия Ноговицына заявила, что таких приказов нет, и данное требование просто сообщается родителям в устной форме. По ее словам, в Минздраве также подтвердили, что такого требования на национальном уровне не существует.

Специалисты фонда отметили, что из-за карантина семьи и так стали реже обращаться к врачам, поскольку испытывают страх заражения коронавирусом в больнице. Кроме того, у некоторых семей уменьшились доходы.

Напомним, медики рассказали, что делать диабетикам, если они заподозрили у себя коронавирус.

Ранее сообщалось о том, что вакцина от коронавируса будет разработана в ближайшем будущем.

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