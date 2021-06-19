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В Украине цветет ядовитое смертоносное растение: как оно выглядит и как уберечься

Автор: Владимир Костырин

В Украине растет ядовитое многолетнее растение борщевик Сосновского, период цветения у которого приходится на лето, а распространен сорняк почти по всей территории страны. Опасность его серьезная - в некоторых случаях контакт с растением может стать фатальным.

Какие симптомы при ожогах борщевиком, как распознать растение и какие меры профилактики, рассказала врач детской клиники в Житомире Надежда Жухалова в своем Facebook.

Как выглядит и где растет борщевик

Борщевик Сосновского можно встретить на лугах, по берегам рек, вдоль дорог, в лесополосах.

Растение имеет характерный признак: зонтичные соцветия мелких белых цветочков.

Оно довольно высокое (до 1,5 метров), имеет перистые широкополые листья, стебель толстый, а по объему растение может занимать около 1 квадратного метра.

"Аллергия на борщевик - довольно распространенное явление. Растение выделяет множество эфирных масел, обладает резким характерным запахом, который можно почувствовать за несколько метров. Реакция может возникнуть как при контакте, так и путем попадания аллергена в дыхательные пути", - рассказала медик.

Как растение может навредить человеку

Сок борщевика содержит ядовитое вещество - кумарин бергаптен, который при попадании на кожу увеличивает чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичностью.

Отметим, что сам по себе сок этой травы не раздражает кожу, и можно без последствий получить значительную дозу яда. Однако если пару дней после контакта подвергаться воздействию солнечных лучей, то развивается ожог.

Степень этого ожога зависит от количества попавшего на кожу сока, а также интенсивности и продолжительности воздействия солнечных лучей.

Наиболее опасен борщевик в период цветения, который длится практически все лето.

Симптомы при ожогах

В зависимости от степени воздействия яда на кожу, при ожоге могут появиться:

  • легкое покраснение;
  • пузыри;
  • глубокие язвы.
  • В пораженных участках кожи чувствуется зуд и жжение.
  • Из общих симптомов наблюдаются вялость, озноб, головокружение, головная боль. Иногда повышается температура тела.

Для кого борщевик наиболее опасен

Сильнее реагируют на ожоги люди со светлыми волосами и светлой кожей. Часто от ожогов страдают дети.

При легкой степени поражения на коже остается пигментное пятно. Если сок вызвал сильное воспаление, волдыри и пузыри, то на их месте позже образуются медленно заживающие язвы.

При ожоге более 80% поверхности тела возможен смертельный исход.

Что делать при ожоге борщевиком

  • Нужно поскорее смыть с кожи сок растения, используя мыльные растворы или пищевую соду. Так, обычной водой удалить эфирные масла растения трудно.
  • Можно также потом смазать пораженный участок кожи любым питательным кремом.
  • При легких ожогах можно провести лечение в домашних условиях.

Когда нужно обращаться к врачу

  • при аллергических реакциях, когда возникает отек кожи, носоглотки, бронхоспазм и прочее;
  • при ожогах более 10% тела;
  • при сильных ожогах с волдырями;
  • при ожогах глаз, слизистых оболочек полости рта и носа,
  • если обжегся маленький ребенок;
  • при сильной общей реакции: повышение температуры, рвота.

Растение борщевик Сосновского ядовитое и опасное (фото: facebook.com/nadia.joga)

Ранее в Минздраве Украины рассказали, как безопасно собирать грибы, не перепутать их с ядовитыми, и что делать, если отравились.

Также недавно мы писали, какие комнатные растения опасны для здоровья.

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