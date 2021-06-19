В Україні цвіте отруйна смертоносна рослина: як вона виглядає і як вберегтися

Як виглядає і де росте борщівник

Борщівник Сосновського можна зустріти на луках, по берегах річок, уздовж доріг, в лісосмугах.

Рослина має характерну ознаку: зонтичні суцвіття дрібних білих квіточок.

Вона досить висока (до 1,5 метрів), має перисті широкополі листя, стебло товсте, а за обсягом рослина може займати близько 1 квадратного метра.

"Алергія на борщівник - досить поширене явище. Рослина виділяє безліч ефірних масел, володіє різким характерним запахом, який можна відчути за кілька метрів. Реакція може виникнути як при контакті, так і шляхом попадання алергену в дихальні шляхи", - розповіла медик.

Як рослина може нашкодити людині

Сік борщівника містить отруйну речовину - кумарин бергаптен, який при попаданні на шкіру збільшує чутливість до ультрафіолету. Така властивість рослин називається фототоксичністю.

Зауважимо, що сам по собі сік цієї трави не подразнює шкіру, і можна без наслідків отримати значну дозу отрути. Однак якщо пару днів після контакту піддаватися впливу сонячних променів, то розвивається опік.

Ступінь цього опіку залежить від кількості соку, що потрапив на шкіру, а також інтенсивності та тривалості впливу сонячних променів.

Найнебезпечніший борщівник в період цвітіння, який триває практично все літо.

Симптоми при опіках

Залежно від ступеня впливу отрути на шкіру, при опіку можуть з'явитися:

легке почервоніння;

пухирі;

глибокі виразки.

В уражених ділянках шкіри відчувається свербіж і печіння.

Із загальних симптомів спостерігаються млявість, озноб, запаморочення, головний біль. Іноді підвищується температура тіла.

Для кого борщівник найбільш небезпечний

Сильніше реагують на опіки люди зі світлим волоссям і світлою шкірою. Часто від опіків страждають діти.

При легкому ступені ураження на шкірі залишається пігментна пляма. Якщо сік викликав сильне запалення, пухирі та бульбашки, то на їх місці пізніше утворюються повільно загоюються виразки.

При опіку понад 80% поверхні тіла можливий смертельний результат.

Що робити при опіку борщівником

Потрібно скоріше змити зі шкіри сік рослини, використовуючи мильні розчини або харчову соду. Так, звичайною водою видалити ефірні олії рослини важко.

Можна також потім змастити уражену ділянку шкіри будь-яким живильним кремом.

При легких опіках можна провести лікування в домашніх умовах.

Коли потрібно звертатися до лікаря

при алергічних реакціях, коли виникає набряк шкіри, носоглотки, бронхоспазм та інше;

при опіках більш як 10% тіла;

при сильних опіках з пухирями;

при опіках очей, слизових оболонок порожнини рота і носа,

якщо обпеклася маленька дитина;

при сильній загальній реакції: підвищення температури, блювота.

Рослина борщівник Сосновського отруйна та небезпечна (фото: facebook.com/nadia.joga)