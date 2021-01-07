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Эти комнатные растения опасны для здоровья

Четверг 07 января 2021 16:58
Эти комнатные растения опасны для здоровья
Комнатное растение (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Анна Киселева

Комнатные растения - это не только декор, но и живые организмы, которые имеют свойство влиять на окружающую среду. Помимо очевидной пользы, такой как очищение и увлажнения воздуха, они могут быть даже опасны для здоровья. Какие растения лучше навсегда убрать из своего дома и почему – читайте ниже.

Вот топ-8 самых опасных комнатных растений, которые часто встречаются в декоре:

Азалия. Ее листья содержат ядовитое вещество гликозид. При попадании в организм это вещество вызывает отравление, а впоследствии аритмию и летальный исход. Однако стоит отметить, что смерть вызывает только употребление значительного количества гликозида.

Эти комнатные растения опасны для здоровья

Азалия (фото: wikipedia.org)

Диффенбахия. Яд содержится во всех зеленых частях растения и может вызвать сильную аллергическую реакцию, покраснения кожи и слезоточивость даже у взрослого человека. Именно поэтому необходимо тщательно оберегать детей и животных от контакта с этим красивым, но опасным представителем флоры.

Эти комнатные растения опасны для здоровья

Диффенбахия (фото: wikipedia.org)

Первоцвет, или примула. Во время цветения примула активно выделяет токсичные вещества — алкалоиды, которые могут вызвать тошноту и головокружение. Эффект становится заметнее с увеличением количества цветущих растений в комнате. Опасны также листья первоцвета, в волосках которых содержится яд, способный вызвать аллергическую реакцию.

Эти комнатные растения опасны для здоровья

Примула (фото: wikipedia.org)

Плющ. Плоды, а также листья этого вечнозеленого кустарника могут быть очень опасны. Комнатный плющ обычно не плодоносит, но вот листья могут стать причиной отравления кошек, которых привлекает сочная зелень растения.

Эти комнатные растения опасны для здоровья

Плющ (фото: wikipedia.org)

Монстера. В листьях этого растения содержится крайне ядовитое вещество, которое при попадании на слизистые может вызвать сильную токсическую реакцию. Употребление листьев монстеры внутрь может привести к серьезным отравлениям, требующим медицинского вмешательства.

Эти комнатные растения опасны для здоровья

Монстера (фото: wikipedia.org)

Цикламен, или альпийская фиалка. Опасными в этом цветке являются только клубни, содержащие сильнейший яд. Следите, чтобы ими не полакомились домашние животные, и наслаждайтесь прекрасными цветами в своем доме.

Эти комнатные растения опасны для здоровья

Цикламен, или альпийская фиалка (фото: wikipedia.org)

Трихоцереус. Трихоцереус относится к семейству кактусовых, но в отличие от иных представителей "ежеподобных" опасен не только своими колючками. Содержащиеся в трихоцереусе вещества способны не только вызывать сильнейшие галлюцинации, но также привести к параличу центральной нервной системы.

Эти комнатные растения опасны для здоровья

Трихоцереус (фото: msscacti)

Брунфельзия. Все ее части содержат яд, обладающий нейротоксическим действием.

Эти комнатные растения опасны для здоровья

Брунфельзия (фото: wikipedia.org)

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие домашние растения принесут здоровье в дом.

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