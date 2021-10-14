В Украине цены на яблоки пробили трехлетнее "дно": сколько стоят

В Украине к середине октября цены на яблоки опустились до уровня 2018 года. Аналитики говорят, что садоводы опустили минимальные цены на все сорта яблок.

Почему упала цена

По словам аналитиков, что сегодня цена на качественное яблоко в Украине опустились до минимального уровня за последние три года. При этом спрос на них даже после снижения отпускных цен по-прежнему отсутствует.

Также садоводы опустили минимальные цены на все сорта яблок до 5 грн/кг. А это на треть дешевле, чем в начале месяца. Кроме того, даже из-за отсутствия спроса производители уже задумываются, куда продавать яблоки в начале зимы.

Розничные сети и оптовые компании свели к минимуму закупку яблок у местных фермеров, опираясь на низкий спрос в рознице. Однако, перерабатывающие предприятия, которые могли бы выкупить излишки урожая, готовы взять яблоки не дороже 1,80-2,40 грн/кг.

Фермеры рассказывают, что такие цены даже не покроют затраты на производство. А сами представители заводов разводят руками, ведь ситуация со спросом на яблочный концентрат в мире с каждым годом только усложняется.

В частности, в Украине отпускные цены на яблоки в среднем на 35% ниже, чем в середине октября прошлого года. Поэтому такая цена является самой низкой за последние три года. Более низкие цены на яблоки озвучивались в 2018 году, когда в стране собрали рекордный урожай этих фруктов.

Как правильно выбирать яблоки