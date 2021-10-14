В Україні ціни на яблука пробили трирічне "дно": скільки коштують

В Україні до середини жовтня ціни на яблука опустилися до рівня 2018 року. Аналітики кажуть, що садівники опустили мінімальні ціни на всі сорти яблук.

Чому впала ціна

За словами аналітиків, що сьогодні ціна на якісне яблуко в Україні опустилися до мінімального рівня за останні три роки. При цьому попит на них навіть після зниження відпускних цін як і раніше відсутній.

Також садівники опустили мінімальні ціни на всі сорти яблук до 5 грн/кг. А це на третину дешевше, ніж на початку місяця. Окрім того, навіть через відсутність попиту виробники вже задумуються, куди продавати яблука на початку зими.

Роздрібні мережі й гуртові компанії звели до мінімуму закупівлю яблук у місцевих фермерів, спираючись на низький попит в роздробі. Однак, переробні підприємства, які могли б викупити надлишки врожаю, готові взяти яблука не дорожче 1,80-2,40 грн/кг.

Фермери розповідають, що такі ціни навіть не покриють витрати на виробництво. А самі представники заводів розводять руками, адже ситуація з попитом на яблучний концентрат у світі з кожним роком тільки ускладнюється.

Зокрема, в Україні відпускні ціни на яблука в середньому на 35% нижчі, аніж в середині жовтня минулого року. Тому така ціна є найнижчою за останні три роки. Нижчі ціни на яблука озвучувалися у 2018 році, коли в країні зібрали рекордний урожай цих фруктів.

Як правильно вибирати яблука