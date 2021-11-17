Какая капуста лучше всего подойдет для тушения: известен секрет идеального вкуса
Рецепт идеальной тушеной капусты (freepik)
Особенно популярна тушеная капуста в холодное время. В частности, идеальный вкус образуется, когда миксуется и квашеная, и свежая капуста. Тогда блюдо станет насыщенным и пряным, с легкой кислинкой.
Об особенностях готовки тушеной капусты рассказала повар "cook_julija_simonchuk" на странице в Instagram.
В частности, для приготовления особенной и насыщенной тушеной капусты понадобится:
- капуста квашеная - 1 л;
- капуста белокочанная - 0,5 шт;
- мясо свинины - 600-700 г;
- грибы сушеные - две горсти;
- лук – 1-2 шт;
- томатная паста - 1-2 ст.л;
- специи по своему вкусу;
- масло для жарки лука.
Какая капуста идеальна для тушения (freepik)
Способ приготовления:
- Для начала на сковородке обжарить мясо и переложить в большую кастрюлю и добавить воду. В общем, чтобы было на 2-3 сантиметра выше мяса;
- Затем добавить промытые сушеные грибы и поставить вариться на средний огонь;
- Квашеную капусту несколько раз промыть, чтобы уменьшить соленость;
- Белокочанную капусту нашинковать. Лук обжарить до золотистого цвета;
- За 20 минут до готовности капусты добавить томатную пасту, жареный лук, специи и перемешать и дотушить.
Кроме того, тушеная капуста вкусна, когда она жирная, поэтому нужно выбирать правильное мясо, или добавить смальца.
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