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В Украине трагически погиб ветеран АТО: без отца остались двое сыновей

STYLERЖизнь    17.02.2020 - 09:58
В Украине трагически погиб ветеран АТО: без отца остались двое сыновей
В Бердянске скончался ветеран АТО (Коллаж РБК-Украина)

В Бердянске умер ветеран АТО Дмитрий Шапка

В Бердянске скончался ветеран АТО Дмитрий Шапка. Военный в последние годы боролся с контузией, которую перенес на Донбассе в 2015 году. Боец был тяжело ранен на Зените в районе села Спартак Донецкой области. Почти пять лет герой боролся с последствиями контузии, но сердце не выдержало и воина не стало 14 февраля. У него остались двое детей . Об этой трагической новости сообщили на странице "Сообщество ветеранов АТО - Бердянск".

"Ушел из жизни участник АТО, бердянец Дмитрий Шапка. Сердце защитника Украины перестало биться 14 февраля. Без отца остались двое детей", - написали на странице.

Как известно, на фронт Дмитрий пошел еще в 2014 году с началом войны. Он воевал в составе ВСУ.

Прощание с участником АТО состоится в Бердянске 17 февраля в 14:00 часов в траурном зале "Надежда вечной жизни" по улице Нагорной, 18.

В Украине трагически погиб ветеран АТО: без отца остались двое сыновейВ Бердянске скончался ветеран АТО Дмитрий Шапка (фото из соцсети)

Напомним, что в Киеве умер военный, который выпал из поезда по пути в зону ООС. Его нашли на железной дороге возле ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

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