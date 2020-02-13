В сети вспомнили жестокий бой за Дебальцево: появилось видео "ада"

В сети показали видео боя за Дебальцево (Коллаж РБК-Украина)

В ролике показан обстрел жилых районов Дебальцево

В сети показали видеоролик с боем за Дебальцево в 2015 году, который стал одним из самым жестоких за историю войны на Донбассе. Видео опубликовали на странице "Повернись живим" в Facebok.

Отметим, что тогда российские наемники убили 268 украинских бойцов.

"В боях за Дебальцево в январе-феврале 2015 погибло 268 украинских военных, и это огромная потеря нашего народа! И каждый из них стал той большой силой, которая сломала планы одного диктатора. 7 минут из Дебальцево глазами наших военных. О том, как русские террористы пытались воплотить приказ об уничтожении украинской армии. У них это не удалось тогда, не удастся и сейчас", - сказано в сообщении под видео.

Бой за Дебальцево (Facebook)

В комментариях украинцы поблагодарили воинов за их силу и мужество.

Бесконечная благодарность, гордость за наших Воинов! Поклон до самой земли! Разве можно такое забыть и простить. ... никогда!

Сини наші!!!!Вам уклін великий!!! Хай Бог береже!!!Ми любимо,ми молимось за вас сини наші.Дякуємо вам!!! Нехай Бог благословить вас!!!

Зусилля які зробили у норманському форматі 5 років тому це частина перемоги яку треба продовжувати .Дякуємо всім хто підтримує Україну.

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