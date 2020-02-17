ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні трагічно загинув ветеран АТО: без батька залишилися двоє синів

STYLERЖиття    17.02.2020 - 09:58
В Україні трагічно загинув ветеран АТО: без батька залишилися двоє синів
У Бердянську помер ветеран АТО (Колаж РБК-Україна)

У Бердянську помер ветеран АТО Дмитро Шапка

У Бердянську помер ветеран АТО Дмитро Шапка. Військовий в останні роки боровся з контузією, яку переніс на Донбасі в 2015 році. Боєць був важко поранений на Зеніті в районі села Спартак Донецької області. Майже п'ять років герой боровся з наслідками контузії, але серце не витримало і воїна не стало 14 лютого. У нього залишилися двоє дітей . Про цю трагічну новину повідомили на сторінці "Спільнота ветеранів АТО - Бердянськ".

"Пішов з життя учасник АТО, бердянець Дмитро Шапка. Серце захисника України перестало битися 14 лютого. Без батька залишилися двоє дітей", - написали на сторінці.

Як відомо, на фронт Дмитро пішов ще в 2014 році з початком війни. Він воював у складі ЗСУ.

Прощання з учасником АТО відбудеться в Бердянську 17 лютого о 14:00 годині в траурному залі "Надія вічного життя" по вулиці Нагірній, 18.

В Україні трагічно загинув ветеран АТО: без батька залишилися двоє синівБердянську помер ветеран АТО Дмитро Шапка (фото з соцмережі)

Нагадаємо, що у Києві помер військовий, який випав з поїзда по дорозі в зону ООС. Його знайшли на залізниці біля ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

Ми зможемо вернути Донбас: зворушлива історія братів-близнюків з АТО підкорила мережу У Києві відома кав'ярня публічно принизила ветерана АТО: деталі скандалу
Новини України Новини АТО
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся