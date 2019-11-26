Военная прокуратура устанавливает факт смерти солдата, погибшего после падения с поезда

Иллюстративное фото (УНИАН)

Военнослужащий выпал из поезда

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели старшего солдата, который выпал из поезда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как сообщается, военнослужащий десятой горно-штурмовой бригады двигался в составе подразделения эшелоном в зону проведения операции Объединенных сил (ООС). Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

"Старший солдат был доставлен "скорой" в Белоцерковский военный госпиталь. Мужчина 1987 года рождения находился в тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени. 25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа во главе с военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины.

Досудебное расследование производства по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины осуществляет Белоцерковский отдел полиции ГУ ЧП в Киевской области. Организовано первоочередные следственные действия и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, 22 ноября во время исполнения служебных обязанностей на Донбассе погиб командир батареи полка старший лейтенант Богдан Шацкий. Ему было 24 года.

Кроме того, 8 ноября погиб украинский военнослужащий, который пострадал в результате обстрела боевиков на Донбассе.