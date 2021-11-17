В Украине теплеет, но не везде: синоптики рассказали о погоде

Погода в Украине сегодня, 17 ноября, будет солнечной. В некоторых областях воздух прогреется до 8-9 градусов тепла, а где-то максимум будет только +4.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
В западных областях без осадков. В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой и Ровенской областях будет +6+8. В Тернопольской и Хмельницкой - +3+5.
На севере страны также без дождей. В Черниговской и Сумской областях местные жители смогут рассчитывать на +3+5.
В центральной части Украины сухо. В Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях +3+5.
На востоке также без осадков. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях ожидается +3+5.
На юге будет немного теплее. В Запорожской, Херсонской и Одесской областях +5+7. В Николаевской области +4+6.
В оккупированном Крыму дождя не будет. Температура воздуха на полуострове составит +7+9 градусов.
В Киеве сегодня будет холоднее всего - только +2+4. При этом будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 м/с.
Погода в Украине 17 ноября (погодная карта: meteo.gov.ua)
Напомним, синоптики назвали дату первого снега в Киеве.
Мы также писали о том, что в Украине ожидаются морозы до -10 градусов. Синоптики рассказали, где будет холоднее всего.