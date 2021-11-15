В Украине ожидаются морозы до -10 градусов: где будет холоднее всего

Погода в Украине принесет усиление морозов в следующие несколько дней. Местами температура ночью будет достигать -10 градусов.

Читайте ниже на Styler в прогнозе на три дня, чего ждать украинцам от погоды.

Самые низкие значения термометров ожидаются в среду, 17 ноября. До этого дня температура будет снижаться постепенно.

Также, по данным Украинского гидрометцентра, в следующие три дня осадки в стране не предвидятся. Но будут туманы, из-за которых на 15 ноября даже объявили I уровень опасности.

"Утром 15 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности - желтый)", - сообщают синоптики.

В целом же понедельник обещает быть прохладным днем и с незначительными морозами в некоторых областях в ночное время. Днем +3... +7 градусов, на западе +5... +8, на юге и Закарпатье +7...+11. Ночью +3... -2 градуса, а на востоке -1... -5 мороза.

Скрин: Погода в Украине 15 ноября (meteo.gov.ua)

Во вторник 16 ноября станет холоднее: днем 0... +5, на крайнем западе и в Крыму +5... +9, а на Закарпатье +9... +11; в ночное время -2... -7, на юге и западе +2... -4.

Скрин: Погода в Украине 16 ноября (meteo.gov.ua)

17 ноября дневная температура существенно не изменится, а вот ночью станет морознее. На западе и в Крыму от +1 до -3, на востоке -6... -10 мороза, а на остальной территории -3... -7.

Скрин: Погода в Украине 17 ноября (meteo.gov.ua)

Отметим, что после морозов в Украину ворвется атмосферный фронт с сильными дождями, местами - со снегом.