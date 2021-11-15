В Украине ожидаются морозы до -10 градусов: где будет холоднее всего
Погода в Украине принесет усиление морозов в следующие несколько дней. Местами температура ночью будет достигать -10 градусов.
Читайте ниже на Styler в прогнозе на три дня, чего ждать украинцам от погоды.
Самые низкие значения термометров ожидаются в среду, 17 ноября. До этого дня температура будет снижаться постепенно.
Также, по данным Украинского гидрометцентра, в следующие три дня осадки в стране не предвидятся. Но будут туманы, из-за которых на 15 ноября даже объявили I уровень опасности.
"Утром 15 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности - желтый)", - сообщают синоптики.
В целом же понедельник обещает быть прохладным днем и с незначительными морозами в некоторых областях в ночное время. Днем +3... +7 градусов, на западе +5... +8, на юге и Закарпатье +7...+11. Ночью +3... -2 градуса, а на востоке -1... -5 мороза.
Скрин: Погода в Украине 15 ноября (meteo.gov.ua)
Во вторник 16 ноября станет холоднее: днем 0... +5, на крайнем западе и в Крыму +5... +9, а на Закарпатье +9... +11; в ночное время -2... -7, на юге и западе +2... -4.
Скрин: Погода в Украине 16 ноября (meteo.gov.ua)
17 ноября дневная температура существенно не изменится, а вот ночью станет морознее. На западе и в Крыму от +1 до -3, на востоке -6... -10 мороза, а на остальной территории -3... -7.
Скрин: Погода в Украине 17 ноября (meteo.gov.ua)
Отметим, что после морозов в Украину ворвется атмосферный фронт с сильными дождями, местами - со снегом.
Синоптики прогнозируют, что это случится в День работников гидрометеорологической службы, 19 ноября.