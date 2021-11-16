Синоптики назвали дату первого снега в Киеве: подробный прогноз

Погода в Киеве покажет нам настоящие "качели" до конца этой недели. Некоторые синоптические ресурсы прогнозируют, что уже в середине недели в столице выпадет первый мокрый снег, а к выходным потеплеет до +10 градусов, но пойдут дожди.

Что будет с погодой в Киеве - читайте ниже в нашем материале Styler .

По данным ресурса Sinoptik, атмосферный фронт может принести первый снег в столицу уже в четверг, 18 ноября. А с 19 по 21 число нас ждет много осадков, но в виде дождя, поскольку в Киеве потеплеет до +10 градусов.

Скрин: Погода в Киеве (ua.sinoptik)

А вот другие ресурсы снега не прогнозируют на этой неделе - только дожди и потепление к выходным.

Gismeteo в прогнозе погоды на 10 дней прогнозирует, что с 18 по 21 ноября в столице будет пасмурно, дождливо, но иногда с прояснениями. При этом снег они не прогнозируют.

Скрин: Прогноз погоды в Киеве на 10 дней (ua.sinoptik)

Ресурс Meteoprog прогнозирует также дожди с четверга в столице, но без снега. На выходных в Киеве будет тепло.

Скрин: Прогноз погоды в Киеве с 17 по 21 ноября (ua.sinoptik)