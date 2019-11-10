В Украине может существенно подорожать электричество: выход есть только один

В ближайшее время нет никаких перспектив по выравниванию цен на электроэнергию для промышленности и населения, поэтому тарифы будут расти. По мнению эксперта, это являтся главными ошибками ринка электроенергии, которые нужно решить.

"Надо повышать тарифы для населения. Поэтапно. Без шокового поднятия тарифов для промышленности рынок сейчас уже не сбалансированный", - заявил вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин.

В Украине может подорожать электричество (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Кроме того, председатель Национальной комиссии по тарифам Валерий Тарасюк считает, что зарплаты в Украине никогда не станут европейскими, если не будет построен рынок и не будет побеждено перекрестное субсидирование.

"Это самообман, что мы платим низкий тариф за электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность - и это цепная реакция", - рассказал Тарасюк.

Также он подчеркнул, что различные тарифы для промышленности и населения - это раковая опухоль для экономики страны, и ситуацию нужно выравнивать. Он добавил, что сейчас существует единственный путь для дальнейшего развития - тарифы для населения должны быть такими же, как и для бизнеса.

Рогозин добавляет, что еще одна проблема, требующая немедленного решения – 100% оплата счетов за электроенергию. "Чтобы не было социальных проблем в некоторых регионах, и чтобы не обанкротился оператор систем передачи, мы обязаны решить эту проблему. Сделать это можно достаточно просто - например, через специальные бюджетные программы", - сказал эксперт.