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Герус назвал условия повышения тарифов на электричество для населения

Новости » Общество    22.10.2019 - 19:39
Герус назвал условия повышения тарифов на электричество для населения
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Повышение тарифов для населения возможно после демонополизации рынка

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что тарифы на электричество для населения могут повыситься лишь после повышения тарифов для олигархов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Геруса "Интерфакт-Украина".

По его словам, повышение тарифов на электричество для населения возможно из-за инфляции.

"Если есть инфляция, то рост тарифов в каком-то определенном объеме тоже может быть. Но если в стране есть монополии, которые приносят сверхприбыль своим акционерам, если у нас есть "зеленые" тарифы, которые в несколько раз больше, чем в Европе, и при этом мы возвращаемся к повышению тарифов для населения, то в мое понимание справедливости это не вписывается. Сначала нужно показать, что ты ограничиваешь монополию, что мы начали с олигархов, а не с населения. А потом уже появляется и какое-то моральное право пересмотреть тарифы для населения", - сообщил Герус.

Также он заявил о необходимости демонополизации рынка в течение полугода. Это позволит удержать существующие низкие тарифы для населения.

"Принять компромиссные и справедливые решения и получить кредит доверия. Тут поступить по справедливости, и тут поступить по справедливости, чтобы не было такого, что пояса затягивает только население, а кто-то зарабатывает сверхприбыль. Решение о росте тарифа для населения – это не просто арифметическое упражнение, которое посчитали на калькуляторе. Это сложный процесс, и он должен основываться на доверии", - сказал Герус.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Европейском Энергосообществе призывают отозвать из Рады законопроект Геруса. По их мнению законопроект №2236-2 противоречит нормам европейского права.

Также сообщалось, что изменения на рынке электроэнергии призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского. По мнению СМИ, в Украине существует большая опасность лоббирования интересов отдельных олигархов.

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