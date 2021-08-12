В Украину движется "африканская жара": синоптики сделали предупреждение

За прогнозом Наталки Диденко, с понедельника, 16-го августа, в Украину начнет заходить жара "африканского происхождения".

Температура по стране начнет прогреваться до +30+35 градусов.

А вот пятница, 13-го числа будет комфортной погодой, считает Диденко. В течение дня ожидается +24+29 градусов.

"Дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны, антициклон", - добавила синоптик.

Локальные кратковременные грозовые дожди вероятны завтра в восточных и юго-восточных областях.

В Киеве 13 августа будет солнечно, сухо и тепло. Днем столбики термометров будут показывать +26+27 градусов.

На Маковея, 14 августа и в воскресенье, 15-го синоптик прогнозирует такую же чудесную погоду, солнечную и непекучую погоду.

В Украинском гидрометцентре показали на картах, какой будет погодная ситуация завтра.

Скрин: Погода в Украине 13 августа (meteo.gov.ua)