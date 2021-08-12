В Україну суне "африканська спека": синоптики зробили попередження

Погода в Україні зміниться вже наступного тижня. Синоптики прогнозують повернення спеки в країну, поки ж буде сонячно, сухо і тепло.
Що буде с погодою найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі.
За прогнозом Наталки Діденко, з понеділка, 16-го серпня, в Україну почне заходити спека "африканського походження".
Температура по країні почне прогріватися до +30+35 градусів.
А от п'ятниця, 13-го числа буде комфортною погодою, вважає Діденко. Протягом дня очікується +24+29 градусів.
"Дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон", - додала синоптик.
Локальні короткочасні грозові дощі ймовірні завтра у східних і південно-східних областях.
У Києві 13 серпня буде сонячно, сухо і тепло. Вдень стовпчики термометрів будуть показувати +26+27 градусів.
На Маковія, 14 серпня та в неділю, 15-го синоптик прогнозує таку ж чудову погоду, сонячну й непекучу погоду.
В Українському гідрометцентрі показали на картах, якою буде погодна ситуація завтра.
Скрін: Погода в Україні 13 серпня (meteo.gov.ua)
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