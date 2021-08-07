В августе нас ждет серия магнитных бурь: будьте осторожны!
В августе 2021 нас ждет несколько магнитных бурь. Они не будут слишком интенсивны, но некоторым людям могут доставить дискомфорт в виде головной боли, прыжков давления, перепадов настроения.
Кому опасны магнитные бури, как уберечь здоровье от их влияния, даты ударов - читайте ниже в нашем материале.
Даты магнитных бурь
Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, до конца месяца произойдет две бури - 10 и 24 августа, но они не будут слишком мощными.
Скрин: Магнитные бури в августе 2021 (tesis.lebedev)
По другим данным, 16-20 августа прогнозируют сильную магнитную бурю, а 29 августа ожидается магнитная буря средней силы.
Для кого магнитные бури опасны, и какие могут быть симптомы
Более всего влиянию магнитной бури подвержены метеочувствительные люди. Проблемы со здоровьем могут возникать также у пожилых, людей с хроническими болезнями, "сердечников", гипотоников, гипертоников.
В периоды геомагнитных колебаний может быть повышенная утомляемость, чувство тревоги, апатия, сонливость.
У людей с сердечно-сосудистыми проблемами могут быть скачки давления, нарушаться сердечный ритм, возникать другие проблемы.
Медики говорят, что во время сильных магнитных бурь голова может разболеться даже у людей, считающих себя здоровыми.
Как помочь себе избежать проблем
В опасные дни очень важно придерживаться графика сна (7-8 часов), а также не перенапрягаться, как физически, так и эмоционально.
Врачи разработали ряд рекомендаций:
- откажитесь от алкоголя, курения,
- не переедайте и избегайте жирной, сладкой, острой пищи, фастфуда,
- пейте меньше кофе и других бодрящих напитков,
- проветривайте помещение, больше гуляйте, но избегайте прямого солнца,
- если есть сердечно-сосудистые проблемы, контролируйте давление, сердечный ритм,
- утром примите контрастный душ, а вечером расслабьтесь в теплой ванне,
- если есть необходимость, проконсультируйтесь с врачом и держите необходимые лекарства всегда под рукой.
Для справки:
Магнитной (геомагнитной) бурей называют нарушение магнитосферы Земли, что возникает, когда происходит очень эффективный обмен энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.
Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких суток.
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