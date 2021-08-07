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В августе нас ждет серия магнитных бурь: будьте осторожны!

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Суббота 07 августа 2021 10:00
В августе нас ждет серия магнитных бурь: будьте осторожны! Коллаж РБК-Украина: Магнитные бури в августе 2021
Автор: Светлана Мащенко

В августе 2021 нас ждет несколько магнитных бурь. Они не будут слишком интенсивны, но некоторым людям могут доставить дискомфорт в виде головной боли, прыжков давления, перепадов настроения.

Кому опасны магнитные бури, как уберечь здоровье от их влияния, даты ударов - читайте ниже в нашем материале.

Даты магнитных бурь

Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, до конца месяца произойдет две бури - 10 и 24 августа, но они не будут слишком мощными.

В августе нас ждет серия магнитных бурь: будьте осторожны!

Скрин: Магнитные бури в августе 2021 (tesis.lebedev)

По другим данным, 16-20 августа прогнозируют сильную магнитную бурю, а 29 августа ожидается магнитная буря средней силы.

Для кого магнитные бури опасны, и какие могут быть симптомы

Более всего влиянию магнитной бури подвержены метеочувствительные люди. Проблемы со здоровьем могут возникать также у пожилых, людей с хроническими болезнями, "сердечников", гипотоников, гипертоников.

В периоды геомагнитных колебаний может быть повышенная утомляемость, чувство тревоги, апатия, сонливость.

У людей с сердечно-сосудистыми проблемами могут быть скачки давления, нарушаться сердечный ритм, возникать другие проблемы.

Медики говорят, что во время сильных магнитных бурь голова может разболеться даже у людей, считающих себя здоровыми.

Как помочь себе избежать проблем

В опасные дни очень важно придерживаться графика сна (7-8 часов), а также не перенапрягаться, как физически, так и эмоционально.

Врачи разработали ряд рекомендаций:

  • откажитесь от алкоголя, курения,
  • не переедайте и избегайте жирной, сладкой, острой пищи, фастфуда,
  • пейте меньше кофе и других бодрящих напитков,
  • проветривайте помещение, больше гуляйте, но избегайте прямого солнца,
  • если есть сердечно-сосудистые проблемы, контролируйте давление, сердечный ритм,
  • утром примите контрастный душ, а вечером расслабьтесь в теплой ванне,
  • если есть необходимость, проконсультируйтесь с врачом и держите необходимые лекарства всегда под рукой.

Для справки:

Магнитной (геомагнитной) бурей называют нарушение магнитосферы Земли, что возникает, когда происходит очень эффективный обмен энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.

Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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Также доктор Комаровский предупредил об опасном состоянии, которое может возникнуть в жару.

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