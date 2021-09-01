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В Украину движется холодный шторм: где будет наихудшая погода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно испортится уже со 2 сентября. Нас ждет похолодание местами до +13 днем, штормовой ветер и дожди почти по всей стране.

Что будет с синоптической ситуацией в четверг, и как долго продлится непогода - читайте ниже в нашем материале.

По прогнозу Наталки Диденко, за холодным фронтом с северо-запада в Украине 2 сентября распространится похолодание, периодически почти везде будут идти дожди, - больше всего - на Левобережной Украине.

"Особенно важен нюанс завтрашних суток - сильный ветер северо-западного направления. До штормовых порывов", - предупредила синоптик.

Завтра в течение дня будет прохладно, +13+18 градусов. Лишь на юге, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях температура выше +20+24 градуса.

"2 сентября ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики Украинского гидрометцентра.

Что будет с погодой в Киеве

На завтра Наталка Диденко прогнозирует в столице сильный ветер, есть вероятность дождя. Также завтра ожидается похолодание до +14+15 градусов.

Как долго будет держаться похолодание?

По данным синоптиков Gismeteo (если ориентироваться на прогноз для Киева), прохладно и пасмурно будет всю первую декаду сентября, однако осадков будет не слишком много.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре 2021 что будет с температурой и сколько дождей.

Также мы писали, когда в страну придет бабье лето и сколько ожидается таких периодов осенью 2021.

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Погода в Украине