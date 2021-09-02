В Украине студентам повысят стипендии: когда и на сколько

Кому повысят выплаты

Так, в учреждениях профтехобразования стипендии обещают увеличить в 2,5 раза, а студентам вузов стипендии повысят минимум в 1,5 раза.

Последний раз стипендии повышали в 2017 году, напомнил Шмыгаль.

На сколько повысят стипендии

На сегодняшний минимальная академическая стипендия в учебных заведений 3-4 уровней аккредитации составляет 1 300 гривен в месяц. Предполагается, что после 1 января 2022 года - стипендия составит 2000 гривен.

Обычная стипендия в учреждениях профтехобразования составляет 490 гривен, то есть после повышения она будет больше, чем 1 225 гривен.

Студенты профтехучилищ ежемесячно получают 490 грн. Повышенной стипендии для них нет.