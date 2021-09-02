В Україні студентам підвищать стипендії: коли і на скільки

Кому підвищать виплати

Так, в установах профтехосвіти стипендії обіцяють збільшити у 2,5 рази, а студентам вузів стипендії підвищать мінімум в 1,5 рази.

Останній раз стипендії підвищували у 2017 році, нагадав Шмигаль.

На скільки підвищать стипендії

На сьогоднішній мінімальна академічна стипендія до навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації становить 1 300 гривень на місяць. Передбачається, що після 1 січня 2022 року - стипендія складе 2000 гривень.

Звичайна стипендія в закладах профтехосвіти становить 490 гривень, тобто після підвищення вона буде більшою, ніж 1 225 гривень.

Студенти профтехучилищ щомісяця отримують 490 грн. Підвищеної стипендії для них немає.