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В Украине стремительно упала цена на популярный овощ

Фото: Цена на свеклу упала (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине упала цена на популярный овощ борщевого набора - свеклу. Так, стоимость снижается уже последние две недели.

О такой тенденции пишет AgroNews.

Причины снижения цены

Свекла падает в цене, так как спрос на нее сильно уменьшается.

На данный момент свеклу в рознице можно купить по цене 12-16 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем на прошлой неделе.

Очередное снижение отпускных цен в сегменте эксперты отрасли связывают с перенасыщением рынка свеклой.

Также сегодня наблюдается значительное снижение спроса на свеклу, а уборка урожая идет достаточно активно почти во всех регионах страны. В таких условиях производители вынуждены снижать цены и идти на уступки.

Несмотря на то, что цена на свеклу в Украине снижается уже вторую неделю подряд, она все равно значительно выше прошлогодней.

К концу июля 2021 года свекла стоила в среднем в 1,6 раза дешевле, чем сегодня.

Сколько сейчас стоит свекла

Отметим, что в супермаркетах сейчас популярный овощ стартует от 16 гривен за килограмм. Найти его в каждом магазине - не проблема.

Как мы ранее писали, эксперт назвал продукты, которые подорожают до конца года.

Кстати, ранее мы писали о том, что цены на гречку в Украине могут измениться.

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