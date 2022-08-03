В Україні стрімко впала ціна на популярний овоч

Причини зниження ціни

Буряк падає в ціні, через те, що попит на нього сильно зменшується.

На цей момент буряк в роздробі можна купити за ціною 12-16 грн за кілограм, що в середньому на 27% дешевше, ніж минулого тижня.

Чергове зниження відпускних цін у сегменті експерти галузі пов'язують з перенасиченням ринку буряком.

Також сьогодні спостерігається значне зниження попиту на буряк, а збирання врожаю йде досить активно майже у всіх регіонах країни. В таких умовах виробники змушені знижувати ціни і йти на поступки.

Незважаючи на те, що ціна на буряк в Україні знижується вже другий тиждень поспіль, вона все одно значно вище торішньої.

До кінця липня 2021 року буряк коштував в середньому в 1,6 рази дешевше, ніж сьогодні.

Скільки зараз коштує буряк

Відзначимо, що в супермаркетах зараз популярний овоч стартує від 16 гривень за кілограм. Знайти його в кожному магазині - не проблема.