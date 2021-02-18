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В Украине стремительно подскочил в цене хлеб: и это не предел

Автор: Людмила Жукова

В Украине стремительно растет в цене хлебная продукция. Госстат фиксирует повышение хлебного ценника на 9%.

Об этом сообщается в материале ТСН.

Больше всего в магазинах подорожал ржаной и пшеничный хлеб. Если раньше килограммовая буханка стоила 16,40 грн, то теперь ее цена почти 18 гривен.

Эксперты связывают такое повышение с несоблюдением продовольственной безопасности в Украине. По их оценкам, цена хлеба растет вдвое быстрее инфляции. Также можно увидеть, что цены на муку в рознице также выросли.

Напомним, что ранее эксперт Олег Пендзин сообщал, что стоимость хлебной продукции в Украине увеличится на 20%.

"Нам следует ожидать повышения цен на продукты переработки зерна в первой половине 2021 на 15-20%", - сообщал эксперт.

По его словам, цены на хлеб массовых сортов повышаться медленнее – максимум на 10%. В то же время рост стоимости премиальных сортов хлеба и кондитерских изделий составит 20-25%.

Кстати, весной снова начнет подниматься цена на яйца и это будет связано, в том числе и с пасхальными праздниками.

Как мы писали ранее, специалисты прогнозируют очередное подорожание продуктов питания, которое произойдет весной. Некоторые ценники пойдут вверх очень заметно и это коснется самых ходовых продуктов.

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