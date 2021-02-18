В Україні стрімко підскочив в ціні хліб: і це не межа

Найбільше в магазинах подорожчав житній і пшеничний хліб. Якщо раніше кілограмова хлібина коштувала 16,40 грн, то тепер її ціна майже 18 гривень.

Експерти пов'язують таке підвищення з недотриманням продовольчої безпеки в Україні. За їхніми оцінками, ціна хліба росте вдвічі швидше інфляції. Також можна побачити, що ціни на борошно в роздробі також зросли.

Нагадаємо, що раніше експерт Олег Пендзин повідомляв, що вартість хлібної продукції в Україні збільшиться на 20%.

"Нам слід очікувати підвищення цін на продукти переробки зерна в першій половині 2021 на 15-20%", - повідомив експерт.



За його словами, ціни на хліб масових сортів підвищуватися повільніше – максимум на 10%. Водночас зростання вартості преміальних сортів хліба і кондитерських виробів складе 20-25%.

До речі, навесні знову почне підніматися ціна на яйця і це буде пов'язано, в тому числі і з великодніми святами.