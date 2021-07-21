В Украине стартовал образовательный проект от Huawei: чем он полезен студентам

В инновационно-образовательной программе, которая продлится восемь дней в Киеве, примут участие 20 украинских студентов из 14 высших учебных заведений.

"Программа погрузит студентов в интернациональную среду и атмосферу интеллектуального обмена, обеспечит необходимыми навыками и знаниями о передовых технологиях и предоставит более глубокое понимание инновационных потребностей местных рынков. Навыки, приобретенные на практических занятиях, придадут студентам уверенности и смогут повысить вероятность трудоустройства, помогая выгодно отличаться на карьерном пути и в деловой мультикультурной среде. Мы считаем, что доступ к образованию имеет чрезвычайное значение для создания возможностей и поддержки устойчивого развития", - сказал в своем выступлении Ло Бинь, заместитель директора по продажам "Huawei Украина".

Цель программы "Семена для будущего":

предоставление студентам возможности узнать об отраслевых тенденциях, особенности технологий 4G и 5G, интернет вещей, облачных решений, искусственном интеллекте, кибербезопасности и непосредственно пообщаться с ведущими экспертами в сфере информационно-коммуникационных технологий;

развивать лидерские навыки студентов в межкультурной среде;

создание возможности для студентов присоединиться к глобальному сообществу выпускников программы разных лет со всего мира Global Alumni Connections.

Со своей стороны заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий выразил благодарность "Huawei Украина".

"Мы благодарны компании "Huawei Украина" за поддержку отрасли образования благодаря таким инициативам, как "Семена для будущего". Мне очень приятно сегодня быть среди вас, молодых, талантливых, амбициозных людей, вы вдохновляете на новые идеи. Надеюсь, что полученные в ходе программы навыки и знания откроют вам новые возможности в цифровую эпоху", - отметил он.

После экзаменов лучшие студенты получат призы и возможность стажировки в "Huawei Украина" с перспективой дальнейшего трудоустройства.