Huawei развивает магазин приложений AppGallery: как это работает

Фото: экосистема Huawei Mobile Services (пресс-служба)

Экосистемой Huawei Mobile Services и фирменным магазином приложений Huawei AppGallery сейчас ежемесячно пользуются 490 млн человек в более 170 странах и регионах. В Украине количество активных пользователей достигает 717 тысяч пользователей в месяц. В рамках развития своей экосистемы Huawei представила важные обновления.

Растет и количество загрузок в магазине приложений, которое уже достигло 261 млрд. Кроме того, к экосистеме присоединились 1,8 млн глобальных разработчиков, чтобы пользоваться всеми преимуществами платформы.

Приобщившись к полностью открытой платформе HMS Core от Huawei, партнеры-разработчики могут использовать инновационные технологии и возможности компании.

Кроме того, Huawei предоставляет разработчикам доступ к изучению бизнес-возможностей на глобальных рынках, предлагая консультации, услуги по локализации и интеграции и маркетинговые услуги. Начиная с прошлого года, Huawei помогла более 700 партнерам выйти на рынок Китая.

Преимуществами AppGallery уже воспользовались партнеры из многих стран мира. В частности, компания предоставления навигационных услуг TomTom уже добавила в магазин оба свои приложения: TomTom Go Navigation и TomTom AmiGO. Это позволило увеличить процент загрузки TomTom AmiGO в 22 раза. А количество загрузок приложения Bolt в странах Европы и Африки за 13 недель выросло в 136 раз.

Украинские приложения в AppGallery

В рамках стратегии "Global + Local strategy" ("Глобальная + локальная стратегия") Huawei усиливает поддержку украинских разработчиков, позволяя им выйти на глобальный уровень.

Первым полностью интегрированным украинским приложением в Huawei AppGallery стал сервис Radar Screen. Приложение проводит диагностику работы экрана и предлагает пользователям постоянную страховку от его механических повреждений. В случае повреждения экрана смартфона достаточно подать заявку на замену через личный кабинет или позвонить в круглосуточную службу поддержки. Курьер сервиса заберет разбитый гаджет и вернет его уже исправным. Кроме того, компания Radar Screen социально ориентированная и организует работу по переработке поврежденных экранов.

Испорченный экран также можно сдать на переработку в сервисном центре Huawei. Таким образом решаются вопросы уменьшения количества пластиковых отходов, переработки опасного пластика и его вторичного использования.

А украинское приложение для прогноза погоды и осадков RainViewer уже получило поддержку и промо в странах Европы. В ближайшее время также планируется промо приложения в Таиланде.

Вскоре пользователи Huawei в Украине получат возможность пользоваться бесконтактными платежами - партнером по запуску стал украинский финтех EasyPay. Услуга будет доступна уже в этом году.

Сейчас в AppGallery доступны более 400 украинских приложений, среди них — Приват24, Новая Почта, Дія, Portmone, Monobank, prom.ua, Ощад 24/7, ROZETKA и т.д. В самые популярные урбан-приложения вошли Bolt, EasyWay, RainViewer, TomTom Navigation и Here We Go, в фоторедакторы - PhotoStudio, Vinci, Vimage, CutCut и A+ Gallery.

Помимо этого, AppGallery в Украине предлагает много акций и спецпредложений, призванных сделать пользовательский опыт еще лучше. В частности, новые пользователи могут получить месяц бесплатного доступа к Megogo, Divan.tv, Sweet.TV; 15 недель - к lanet.tv; 3 месяца - к музыкальному приложению Deezer Premium; 1 неделю - к "Воля ТВ" и другим.

Кроме того, AppGallery дарит бонусы и подарки геймерам - как начинающим, так и опытным игрокам. Так, в мобильной игре World of Tanks Blitz можно получить 14 дней премиум-аккаунта и мерчендайз для Huawei Р40 и Huawei Р40 Pro; также подарки ждут новых игроков в играх AFK Arena, Rise of Kings, Days of Empire, Game of Sultans и Legacy of Discord.