В Україні стартував освітній проект від Huawei: чим він корисний студентам

В інноваційно-освітній програмі, яка триватиме вісім днів у Києві, візьмуть участь 20 українських студентів із 14 вищих навчальних закладів.

"Програма занурить студентів в інтернаціональне середовище та атмосферу інтелектуального обміну, забезпечить необхідними навичками й знаннями про передові технології і надасть глибше розуміння інноваційних потреб місцевих ринків. Навички, набуті на практичних заняттях, додадуть студентам впевненості та зможуть підвищити імовірність працевлаштування, допомагаючи вигідно вирізнятися на кар’єрному шляху та у діловому мультикультурному середовищі. Ми вважаємо, що доступ до освіти має надзвичайне значення для створення можливостей і підтримки сталого розвитку", - сказав у своєму виступі Ло Бінь, заступник директора з питань продажів "Huawei Україна".

Мета програми "Насіння для майбутнього":

надання студентам можливості дізнатися про галузеві тенденції, особливості технологій 4G та 5G, інтернет речей, хмарні рішення, штучний інтелект, кібербезпеку та безпосередньо поспілкуватися з провідними експертами у сфері інформаційно-комунікаційних технологій;

розвивати лідерські навички студентів у міжкультурному середовищі;

створення можливості для студентів приєднатися до глобальної спільноти випускників програми різних років з усього світу Global Alumni Connections.

Зі свого боку заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький виразив вдячність "Huawei Україна".

"Ми вдячні компанії "Huawei Україна" за підтримку галузі освіти завдяки таким ініціативам, як "Насіння для майбутнього". Мені дуже приємно сьогодні бути серед вас, молодих, талановитих, амбітних людей, ви надихаєте на нові ідеї. Сподіваюся, що здобуті під час програми навички та знання відкриють вам нові можливості у цифрову епоху", - зазначив він.

Після іспитів найкращі студенти отримають призи та можливість стажування у "Huawei Україна" з перспективою подальшого працевлаштування.